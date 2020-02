Unfälle : Milchlaster-Unfall und Zusammenstoß behindern Verkehr

Zwei Unfälle mit vier Verletzten und einem umgekippten Milchlaster haben am Sonntag für größere Verkehrsbehinderungen in Mecklenburg-Vorpommern gesorgt. Wie Polizeisprecher erklärten, kollidierten zwei Autos frontal auf der Bundesstraße 191 bei Dömitz (Ludwigslust-Parchim). Ein Autofahrer war aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Alle vier in den zwei Autos wurden verletzt, zwei davon schwer verletzt.

24. Februar 2020, 07:15 Uhr

Fast zeitgleich stürzte ein mit mehreren Tausend Litern Milch beladenes Fahrzeug in Utzedel bei Demmin um. Für das Abpumpen der Milch und die Bergung des Lasters blieb die Landesstraße 271 in Vorpommern mehrere Stunden gesperrt. Der Fahrer blieb unverletzt.