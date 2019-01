Landtag : Milliardenbedarf für Sanierung verrohrter Gewässer in MV

Auf die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern rollt eine weitere Investitionswelle zu. Ein Großteil der verrohrten Gewässer im Land sei dringend sanierungsbedürftig, sagte Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Freitag im Landtag in Schwerin. Die Gewässer seien zum Großteil Mitte des vorigen Jahrhunderts unter die Erde verlegt worden. Schätzungen gingen davon aus, dass zur Sanierung der Rohrleitungen mit einer Gesamtlänge von rund 7000 Kilometern etwa 4,2 Milliarden Euro nötig sind.

von dpa

25. Januar 2019, 11:16 Uhr

Zwar seien die 29 kommunalen Wasser- und Bodenverbände im Land dafür zuständig, mit der Finanzierung allein aber überfordert, stellte Backhaus fest. Deshalb strebe er eine Förderung der Investitionsvorhaben aus dem EU-Fonds für ländliche Räume an. Nach Angaben der CDU-Abgeordneten Beate Schlupp belaufen sich die Unterhaltungskosten für die geschlossenen Gewässer auf 17 Millionen Euro im Jahr. Rücklagen für umfassende Sanierungen seien nicht vorhanden.

Backhaus wies auch darauf hin, dass die wachsende Versiegelung zu einer höheren Belastung der Gewässer führe, da weniger Niederschläge versickern könnten und abgeleitet werden müssten. Seit 1990 sei durch den Bau von Straßen, Wohn- und Gewerbegebieten die versiegelte Fläche im Land um 50 000 Hektar gewachsen. Das ist fast das Dreifache der Stadtfläche Rostocks.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, bis zum Herbst einen Bericht über den Zustand der unterirdischen Gewässerläufe vorzulegen. Abgeleitet vom Ergebnis solle der tatsächliche Sanierungsbedarf ermittelt werden. Zudem solle geprüft werden, wie die Sanierung unterirdischer Gewässer ohne Öffnung verbessert werden kann.