Glücksspiele : Millionen-Gewinn für Lotto-Spieler in Schwerin

29. August 2019, 09:25 Uhr

Mit knapp 9,1 Millionen Euro hat ein Lotto-Spieler in Schwerin einen der bislang größten Gewinne in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns eingestrichen. Wie eine Sprecherin der Lottogesellschaft MV am Donnerstag in Rostock mitteilte, hatte der Spieler im Mittwochs-Lotto als bundesweit einziger auf seinem Tippschein alle sechs Zahlen und auch die Superzahl richtig angekreuzt. Trotz der außergewöhnlich hohen Summe verbuchte er aber keinen Rekordgewinn für den Nordosten. Der liegt nach Angaben der Lotto-Sprecherin seit einigen Jahren bei rund 13 Millionen Euro.