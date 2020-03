Verkehr : Mit 2,1 Promille: Mann begeht nach Unfall Fahrerflucht

Ein 33-jähriger Mann hat im Heringsdorfer Ortsteil Bansin auf Usedom einen Unfall verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen - dabei hatte er über 2,1 Promille Alkohol im Blut, wie die Polizei Neubrandenburg mitteilte.

Avatar_prignitzer von dpa

07. März 2020, 11:37 Uhr

Der Mann habe am Freitagabend gegen 21.00 Uhr an der Ahlbecker Chaussee in Bansin an einer roten Ampel gewartet, als er plötzlich den Rückwärtsgang einlegte und ein hinter ihm stehendes Auto rammte. Anschließend sei er in seinem Wagen Richtung Ückeritz geflohen. Der 40-jährige Fahrer des angefahrenen Autos habe daraufhin die Polizei verständigt und selbst die Verfolgung aufgenommen.

Nach Polizeiangaben konnte der Unfallverursacher am Grenzübergang Ahlbeck gestellt werden. Dort habe sich herausgestellt, dass der Mann schwer alkoholisiert war - der Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,11 Promille angezeigt. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und erstatteten Anzeige wegen Unfallflucht und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Sachschaden beträgt etwa 14 000 Euro, wie die Polizei erklärte.