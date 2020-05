Unfälle : Mit Alkohol am Steuer: Auto landet im Hafenbecken

Avatar_prignitzer von dpa

31. Mai 2020, 13:44 Uhr

Zwei Männer haben am frühen Sonntagmorgen das Auto einer Bekannten in das Hafenbecken von Stolpe auf der Insel Usedom gefahren. Der Wagen musste von der Feuerwehr geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Die 30 und 31 Jahre alten Männer blieben unverletzt. Der jüngere hatte einen Atemalkoholwert von 2,46 Promille, der 31-Jährige von 0,61 Promille. Einen Führerschein besitzen beide nicht. Wer von den beiden zum Tatzeitpunkt am Steuer saß, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.