ANZEIGE Kreiskrankenhaus Prignitz : Mit Verantwortung Leben schenken

Damit hier aber auch in Zukunft weiter Babys geboren werden können, braucht es neue Hebammen, die mit Hingabe das faszinierende Ereignis der Geburt begleiten wollen.

von Kevin Berg

29. Mai 2019, 00:01 Uhr

Eine Geburt ist für die Eltern ein wunderschönes Ereignis. Einen großen Anteil daran hat eine Hebamme. Welche Rolle sie im Krankenhaus spielt, wissen Geschäftsführer Karsten Krüger und der Chefarzt der Gynäkologie, Dr. med. Volkmar Hübel.

Leidenschaft und moderen Technik

Das Kreiskrankenhaus Prignitz existiert seit 2003 und dient seitdem der gesamten Region als zentrale Anlaufstelle, wenn es um Gesundheit geht. Geschäftsführer Karsten Krüger weiß, wie wichtig der Standort ist und arbeitet deshalb mit Hingabe an der Weiterentwicklung seiner Einrichtung. Das Herzstück ist die liebevoll gestaltete Geburtenstation, die durch ihre moderne Technik und die Leidenschaft der Mitarbeiter zu einem ganz besonderen Ort geworden ist.

Damit hier aber auch in Zukunft weiter Babys geboren werden können, braucht es neue Hebammen, die mit Hingabe das faszinierende Ereignis der Geburt begleiten wollen.

Als Chefarzt der Gynäkologie und der Geburtenstation ist Dr. med. Volkmar Hübel mit seinem Hebammen-Team dafür verantwortlich, dass die Mütter sich auf der Station wohl fühlen, aber auch die Sicherheit nicht zu kurz kommt. Daher ist es nötig, dass er mit dem Team der Hebammen eng zusammenarbeitet, damit Mutter und Kind nach der Geburt wohlauf und glücklich den Kreissaal verlassen können. „Auch ich lerne während der Geburt immer wieder Kleinigkeiten von den Hebammen und sie auch von mir. Das nimmt jeder gern mit“, beschreibt er das Zusammenspiel zwischen den Ärzten und den Hebammen.

Kreiskrankenhaus Prignitz gemeinnützige GmbH

Trotz seiner Position und der vielen Zeit im Büro, verliert er nie aus den Augen worum es im Kreiskrankenhaus Prignitz geht. „Als Chefarzt, der viel administrative Arbeit zu erledigen hat, steht bei mir trotzdem das Wohl des Patienten an allererster Stelle. Dafür nehme ich mir die Zeit.“. Natürlich wünscht auch er sich neue Hebammen für seine Station, die gern auch Anregungen und Ideen äußern dürfen.

„Wir haben hier eine Verantwortung gegenüber den Patienten und bei etwas wundervollem, wie einer Geburt, sind es die Mama und das Kind“, beschreibt es der Geschäftsführer des Krankenhauses. Wie wichtig eine Hebamme ist, fasst Karsten Krüger in einem Satz zusammen: „Die Hebammen haben einen hohen Stellenwert bei uns, weil sie die Vertrauenspersonen für die werdenden Eltern sind.“

Ein familienfreundliches und junges Unternehmen

Das Kreiskrankenhaus Prignitz ist ein familienfreundliches und junges Unternehmen, in dem alle Angestellten gerne arbeiten. „Das steht bei uns an erster Stelle. Jeder Mitarbeiter erhält besondere Wertschätzung“, betont der Geschäftsführer. Auch Dr. med. Volkmar Hübel weiß, welche Wertschätzung die Mitarbeiter erhalten. „Jede Hebamme kann sich hier bei uns einbringen. Teamarbeit steht hier im Krankenhaus an erster Stelle.“ Trotz seiner jahrelangen Berufserfahrung freut sich Dr. med. Volkmar Hübel bei jeder Geburt aufs Neue. „Es ist jedes Mal ein Wunder“, fasst er diese magischen Momente zusammen.

Erst vor kurzem erhielt das Unternehmen den Ausbildungsoscar für jahrelange hervorragende Arbeit als Ausbilder und für familienfreundliches Arbeiten von der Arbeitsagentur Neuruppin. Einer erfolgreichen Bewerbung für den faszinierenden Beruf der Hebamme steht also nichts mehr im Wege.

Unterstützen Sie das Hebammen Team und bewerben sich hier: https://www.helden-der-geburt.de/