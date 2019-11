Prozesse : Mordprozess: Verwandte des Angeklagten als Zeuge geladen

Mit weiteren Zeugenanhörungen ist am Freitag in Neubrandenburg der Mordprozess um den Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) fortgesetzt worden. Die Kammer am Landgericht hat Verwandte des angeklagten Stiefvaters geladen, die ihre Beobachtungen zum Zusammenleben der Familie in Wolgast und nach dem Umzug Mitte 2018 in Torgelow schildern sollen. Dem Stiefvater wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen.

Avatar_prignitzer von dpa

01. November 2019, 09:26 Uhr

Leonie war am 12. Januar tot und mit Verletzungen, die von schweren Misshandlungen herrühren sollen, in der Wohnung der Mutter und des Stiefvaters in Torgelow gefunden worden. Der 28-Jährige soll das Mädchen laut Anklage so misshandelt haben, dass es infolge der Verletzungen starb. Zudem habe er absichtlich zu spät Hilfe geholt, um die Misshandlungen zu verdecken.

Auch der zweijährige Bruder soll schwer misshandelt worden sein. Der Angeklagte schweigt bisher vor Gericht, hatte bei der Polizei aber angegeben, dass Leonie eine Treppe im Hausflur hinabgestürzt sein soll. Rettungskräfte waren aber erst viereinhalb Stunden nach dem angeblichen Sturz alarmiert worden.