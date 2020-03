Kriminalität : Moschee in Schwerin beschmiert: Staatsschutz ermittelt

Avatar_prignitzer von dpa

01. März 2020, 19:24 Uhr

Nach einer Farbsprühattacke auf eine Moschee in Schwerin hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, hatten Unbekannte das Gebäude des Islamischen Bundes im Stadtteil Großer Dreesch mit gelber Farbe beschmiert. Dabei sei fünf Mal «AfD» und die Zahl «61» gesprüht worden. Ein Mitglied des Islamischen Bundes habe den Vorfall am Sonntag gemeldet und wollte das ganze beseitigen lassen. Nach ersten Ermittlungen sollen die Schmierereien in der Nacht zu Sonntag aufgebracht worden sein. Die Moschee befindet sich in einer ehemaligen Kindertagesstätte.