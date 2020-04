Unfälle : Motorrad kracht in Auto einer 19-Jährigen: Schwer verletzt

Avatar_prignitzer von dpa

13. April 2020, 10:03 Uhr

Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) in ein entgegenkommendes Auto gekracht und schwer verletzt worden. In einer Kurve sei das Motorrad aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geraten und mit dem Wagen einer 19-Jährigen zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Der 46-Jährige wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten war die L 30 gut vier Stunden lang voll gesperrt.