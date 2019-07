Unfälle : Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

von dpa

22. Juli 2019, 05:26 Uhr

Ein Mann ist im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit seinem Motorrad gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Zwischen Hohenzieritz und Blumenholz verlor der 48-Jährige am Sonntagabend wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin krachte er gegen eine Leitplanke und kam zu Fall. Er wurde in eine Klinik in Neubrandenburg gebracht.