Unfälle : Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

von dpa

26. Juli 2019, 07:26 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Göhren-Lebbin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Der 42-Jährige sei in der Nacht zum Freitag mit seinem Motorrad frontal in ein abbiegendes Auto geprallt, teilte die Polizei am Morgen mit. Der 59 Jahre alte Fahrer des Autos habe den Mann übersehen. Der Motorradfahrer wurde vom Sitz geschleudert. Dadurch verletzte er sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.