Gesundheit : Müritz Sail soll Anfang September nachgeholt werden

Avatar_prignitzer von dpa

31. März 2020, 17:15 Uhr

Die wegen der Corona-Krise abgesagte Müritz Sail soll Anfang September nachgeholt werden. Es sei gelungen, das noch in der Urlaubssaison liegende Zeitfenster vom 3. bis 6. September zu reservieren, teilten die Organisatoren am Dienstag in Waren (Müritz) mit. Mit rund 60 000 Besuchern gilt das maritime Fest als größtes Event an der Mecklenburgischen Seenplatte. Der ursprüngliche Termin am Himmelfahrtswochenende (21. bis 24. Mai) war angesichts des grassierenden Coronavirus abgesagt worden.