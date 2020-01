Kriminalität : Mutmaßlicher Autodieb an Tankstelle gestellt

Avatar_prignitzer von dpa

23. Januar 2020, 12:12 Uhr

Ein mutmaßlicher Autodieb ist an einer Tankstelle vorläufig festgenommen worden. Der 28 Jahre alte Mann flüchtete zunächst zu Fuß von der Autobahntankstelle an der A24 in Stolpe am Donnerstagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten konnten ihn unmittelbar danach stellen. Der Verdächtige war mit einem teuren Sportwagen unterwegs, der in Hamburg gestohlen wurde. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.