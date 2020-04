Kriminalität : Mutmaßlicher Brandstifter in Ludwigslust gefasst

Avatar_prignitzer von dpa

27. April 2020, 10:20 Uhr

Die Polizei hat in der Nacht zum Montag einen mutmaßlichen Brandstifter gefasst, der in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Böschungsbrand verursacht haben soll. Der 28 Jahre alte Mann habe eine Hecke in der Wöbbeliner Straße angesteckt und sei danach von einer Streifenwagenbesatzung gestellt und vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen den Mann werde nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.