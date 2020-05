Freizeit : Neues Freizeitangebot: Seenplatte eröffnet Kunsteisbahn

Schlittschuhfans können in Mecklenburg-Vorpommern von Samstag (14.00 Uhr) an auch in der wärmeren Jahreszeit ihre Leidenschaft ausleben. In der Inselstadt Malchow wird trotz der Corona-Beschränkungen die größte Kunsteisbahn nördlich von Berlin eröffnet. Auf die 600 Quadratmeter große Lauffläche dürfen derzeit etwa 50 Laufbegeisterte gleichzeitig, nach Pfingsten wird es auch Extra-Zeiten für Vereine und Gruppen von Jugendherbergen geben.

Avatar_prignitzer von dpa

30. Mai 2020, 08:31 Uhr

Die Kunsteisfläche ist 17 mal 35 Meter groß. Der Bau kostete rund 140 000 Euro, die von der Stadt Malchow und dem Kultur- und Sportring getragen werden, der sie auch bewirtschaftet. Später - ohne Corona-Pandemie - sollen bis zu 100 Sportbegeisterte zugleich dort laufen dürfen.