Parteien : Neues Kapitel im Richtungsstreit der Nordost-AfD

Im Streit um die Bildung der AfD-Kreistagsfraktion in Vorpommern-Rügen strebt Landesparteichef Leif-Erik Holm doch noch eine einvernehmliche Lösung an. Der Landesvorstand werde sich auf seiner Sitzung am Donnerstagabend mit dem Thema befassen. «Wir werden darauf hinwirken, dass die AfD im Kreistag geschlossen steht und eine gemeinsame Fraktion bildet. Das erwarten die vielen Wähler zurecht von uns», sagte Holm.

von dpa

06. Juni 2019, 17:36 Uhr

Zuvor hatte der Sender NDR 1 Radio MV berichtet, dass die AfD im neu gewählten Kreistag Vorpommern-Rügen schon nach wenigen Tagen in zwei Lager gespalten ist. Vier Anhänger des völkisch-nationalistischen Co-Landesvorsitzenden Dennis Augustin hätten eine eigene Fraktion gegründet, ohne die sechs anderen gewählten AfD-Vertreter einzubeziehen.

Schon seit längerem schwelt ein heftiger Richtungsstreit in der Nordost-AfD. Mit seiner öffentlicher Kritik am Verhalten der AfD-Landtagsfraktion, das er mit dem von Würmern verglich, hatte Co-Landesparteichef Augustin erst kürzlich den Machtkampf eskalieren lassen. In einem gemeinsamen Schreiben an die Mitglieder warfen Holm und Fraktionschef Nikolaus Kramer Augustin vor, mit seinen Äußerungen «eine rote Linie überschritten zu haben». Rücktrittsforderungen wies der aus Hamburg stammende und heute in Ludwigslust lebende Augustin jedoch entschieden zurück.

«Es wird Zeit, dass hier Einige zur Besinnung kommen, sonst verspielen wir den großen Vertrauensvorschuss bei den Bürgern», mahnte der als moderat geltenden Holm. Es sei an der Zeit, «endlich abzurüsten und sich um die politische Arbeit zu kümmern».

Unterdessen spitzte sich der innerparteiliche Streit weiter zu. Wie die «Ostsee-Zeitung» berichtete, tauchten in einem Chat des Kreisverbandes Vorpommern-Rügen Hitler-Bilder und fremdenfeindliche Sprüche auf.