Extremismus : «Nordkreuz»-Namenslisten: Ritter fordert mehr Information

Avatar_prignitzer von dpa

23. September 2019, 13:36 Uhr

Zwei Jahre nach der Entdeckung sogenannter Feindeslisten der rechten «Prepper»-Gruppe «Nordkreuz» tappen nach Angaben des Linken-Politikers Peter Ritter Betroffene noch immer im Dunkeln über den Inhalt der Listen. «Die kryptischen Schreiben des LKA M-V lassen die Empfänger weiterhin im Unklaren darüber, welche Informationen die Nordkreuz-Mitglieder über sie sammelten», beklagte der Landtagsabgeordnete in einer am Montag in Schwerin verbreiteten Mitteilung. Damit sei das Innenministerium, dem das Landeskriminalamt (LKA) untersteht, verantwortlich «für die Verunsicherung all jener Personen, die davon ausgehen mussten, zum potenziellen Anschlagsziel einer mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppierung geworden zu sein». Bei einer Anti-Terror-Razzia gegen «Nordkreuz» waren 2017 neben Munition und Waffen auch umfangreiche Namenslisten sichergestellt worden. Nach einer früheren Einschätzung der Bundesanwaltschaft sollten in einem möglichen Krisenfall «Vertreter des politisch linken Spektrums» festgesetzt und mit Waffen getötet werden.