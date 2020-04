Brauchtum : Oster-Tipps aus dem Mecklenburgischen Volkskundemuseum

Zu Ostern wollte das Mecklenburgische Volkskundemuseum mit seinem Museumsdorf im Schweriner Vorort Mueß eigentlich in die Jubiläumssaison zum 50-jährigen Bestehen starten. Doch die Corona-Krise machte Leiterin Gesine Kröhnert und ihren Leuten einen Strich durch die Rechnung: Das weitläufige Gelände am Schweriner See mit original eingerichteter Dorfschule, Hirtenkaten, Scheunen und Bauernhäusern muss bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Zeit für Kröhnert, in alten Büchern und Sammlungen zu stöbern und traditionelle Osterbräuche auszugraben.

Avatar_prignitzer von dpa

08. April 2020, 07:10 Uhr

Sie fand Rezepte für eine Gründonnerstagssuppe und Ideen rund ums Osterei, die sich lohnen, wiederentdeckt zu werden. Zum Beispiel die Liebesostereier: Das sind ausgeblasene Eier, in denen geschickt ein mit Liebesbezeugungen beschriebenes Blättchen eingerollt verstaut wurde.