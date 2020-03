Notfälle : Patientin raucht: Krankenhausbett gerät in Brand

Avatar_prignitzer von dpa

06. März 2020, 12:33 Uhr

Eine 81 Jahre alte Frau hat sich beim Rauchen in einem Krankenhausbett in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) leicht verletzt. Beim Rauchen der Zigarette geriet die Bettdecke am Freitagmorgen in Brand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, die Frau erlitt jedoch leichte Verletzungen. Gegen sie wurde Anzeigen wegen fahrlässiger Brandstiftung erstattet.