Notfälle : Polizei: Bisher zehn Tote bei Badeunfällen in Saison 2019

Bei Badeunfällen sind nach Angaben der Wasserschutzpolizei in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr bisher zehn Menschen ums Leben gekommen. Dabei handelte es sich in den meisten Fällen um ältere Badegäste, die an unterschiedlichen Seen verunglückten, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Rostock erklärte. Die Hauptbadesaison läuft zwischen Ostseeküste und Mecklenburgischer Seenplatte angesichts warmen Wetters seit Juni. Anfang August enden bereits Ferien in den ersten Bundesländern wie Berlin und Brandenburg, von wo traditionell viele Urlauber kommen.

von dpa

25. Juli 2019, 09:01 Uhr

Im heißen Jahr 2018 hatte die Wasserschutzpolizei in der ganzen Badesaison 25 Tote bei Badeunfällen registriert, im Jahr 2017 waren es elf Badetote.

Für Aufsehen sorgte der Tod einer Zehnjährigen, die Anfang Juni als Nichtschwimmerin in einem Freibad in Tessin bei Rostock ertrank. Ende Juni verunglückten an einem Tag ein 68-Jähriger in Prerow (Vorpommern-Rügen), der wiederbelebt werden konnte, aber später an den Folgen starb, und ein 54-Jähriger in Warnemünde in der Ostsee.

Die Polizei ermittelt weiter nach einem Unfall mit einem Steh-Paddler auf dem Fleesensee bei Malchow. Der 33-jährige Tourist war Mitte Juni mit Board hinausgepaddelt, gekentert und konnte trotz Wassertiefe von zwei Metern nur tot geborgen werden. Er war laut Staatsanwaltschaft Nichtschwimmer.