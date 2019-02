Kriminalität : Polizei sucht Angreifer mit Schwert: Ein Schwerverletzter

von dpa

04. Februar 2019, 14:11 Uhr

Die Polizei sucht einen Mann, der einen 58-Jährigen in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit einem Schwert schwer verletzt haben soll. Der 31-Jährige sei am frühen Samstagmorgen in einem Lokal nach einem Streit mit dem Schwert auf eine Frau losgegangen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 58-Jährige sei dazwischengegangen und habe versucht, dem 31-Jährigen das Schwert abzunehmen. Dabei habe er tiefe Schnittwunden an den Händen erlitten und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 31-Jährige flüchtete. Die Fahndung nach ihm dauere an, hieß es am Montagmittag. Ermittelt werde wegen gefährlicher Körperverletzung.