Kriminalität : Räuberischer Diebstahl in Greifswald

In Greifswald hat ein Mann, nachdem er einen Supermarkt ohne zu bezahlen verlassen wollte, eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Dies teilte die Polizei Neubrandenburg am Samstag mit.

Avatar_prignitzer von dpa

06. Juni 2020, 15:18 Uhr

Wie die Polizei erklärte, wollte der Mann am Freitagabend einen Supermarkt in der Lomonossowallee mit seinen Einkäufen ohne zu zahlen durch den Eingangsbereich verlassen. Als ihn eine Mitarbeiterin ansprach, habe er ein Messer gezückt und damit eine Bewegung in ihre Richtung ausgeführt. Anschließend sei er ohne seine Beute aus dem Supermarkt geflüchtet. Wie die Polizei weiter erklärte, war er beim Betreten des Geschäfts gegen 20.00 Uhr in Begleitung zweier weiterer Männer. Einer von ihnen habe ebenfalls Waren gestohlen.