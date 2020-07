Fußball : Rostock: 450 Fußball-Fans demonstrieren gegen Geisterspiele

In Rostock haben Fußball-Fans am Rande der Drittliga-Partie zwischen dem FC Hansa Rostock und dem KFC Uerdingen gegen Geisterspiele zum Auftakt der kommenden Spielzeit demonstriert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, versammelten sich etwa 450 Anhänger auf einem Parkplatz vor dem Ostsee-Stadion und verfolgten von dort aus das Spiel. Einige waren mit Vereinsfahnen und Pyrotechnik gekommen.

Avatar_prignitzer von dpa

01. Juli 2020, 19:25 Uhr