Hochschulen : Rostocker Politikwissenschaftler Bizeul gestorben

13. August 2019, 16:30 Uhr

Der Rostocker Politikwissenschaftler und Professor Yves Bizeul ist tot. Das teilte die Universität Rostock am Dienstag mit. Der in Paris geborene Professor sei am 8. August im Alter von 63 Jahren gestorben. Er war seit 1995 Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Uni Rostock und beschäftigte sich unter anderem mit kollektiven Identitäten, Rechtsradikalismus, dem Verhältnis von Religion und Politik und den deutsch-französischen Beziehungen.