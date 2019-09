Denkmäler : Sanierungsarbeiten am Güstrower Schloss beginnen

Avatar_prignitzer von dpa

03. September 2019, 16:52 Uhr

Nach monatelangen Vorbereitungen beginnen im September die Sanierungsarbeiten des Güstrower Schlosses. «Das Schloss braucht eine umfassende Schönheitskur», sagte Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) am Dienstag. Da Arbeiten in verschiedenen Abschnitten notwendig seien, zögen sich die Baumaßnahmen mehrere Jahre hin. Aktuell rechne die Bauverwaltung mit einer Fertigstellung der Arbeiten bis zum Jahr 2023. Meyer ging von Kosten in Höhe von rund 28 Millionen Euro aus, die EU beteilige sich daran.