Brände : Scheune brennt nach Blitzeinschlag nieder

von dpa

27. August 2019, 15:49 Uhr

Bei einem Feuer ist eine Scheune in Brudersdorf bei Dargun (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) vollständig zerstört worden. Vermutlich sei durch einen Blitzeinschlag in der Nacht ein Schwelbrand entstanden, der am Dienstagvormittag dann vollständig ausbrach, teilte die Polizei mit. In der Scheune sollen auch mehrere Traktoren gestanden haben. Der Sachschaden wird den Angaben zufolge auf mindestens 20 000 Euro geschätzt. Für die Löscharbeiten waren 50 Feuerwehrleute von drei Wehren im Einsatz.