Regierung : Schwesig für schrittweise Lockerung der Corona-Vorschriften

Avatar_prignitzer von dpa

14. April 2020, 16:51 Uhr

Die Entwicklung der Infektionszahlen in der Corona-Epidemie rechtfertigt nach Ansicht von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erste Lockerungen der strengen Schutzmaßnahmen. Doch müsse dies Schritt für Schritt, behutsam und bundesweit möglichst einheitlich erfolgen. «Für mich ist am Anfang weniger mehr», sagte Schwesig am Dienstag in Schwerin. Damit warnte sie vor dem für Mittwoch geplanten Spitzengespräch zwischen Bund und Ländern auch vor überzogenen Erwartungen: «Man kann schon heute sagen, dass es überhaupt ausgeschlossen ist, dass am 20.4 all das wieder öffnet, was derzeit geschlossen hat.» Skeptisch zeigte sich Schwesig insbesondere zur Öffnung der Schulen, da sich selbst Experten uneinig sein, ob zuerst die jüngeren oder die älteren Schüler in die Schulen zurückkehren sollen. Für den Handel, das ließ Schwesig hingegen durchblicken, könnten Lösungen gefunden werden. Doch seien auch dort weitere Begleitmaßnahmen nötig, um die Ausbreitung der Corona-Epidemie weiter im Zaum zu halten.