Landtag : Schwesig: «Unser Land bisher gut durch die Krise gekommen»

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat dazu aufgerufen, die trotz erster Lockerungen weiter geltenden Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie strikt einzuhalten. Die zum Teil drastischen Einschränkungen im Alltagsleben hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass die Infektionsquote in Mecklenburg-Vorpommern die niedrigste bundesweit sei und Menschenleben gerettet wurden. «Unser Land ist bisher gut durch die Corona-Krise gekommen», sagte Schwesig am Mittwoch im Schweriner Landtag in einer Regierungserklärung. Die große Mehrzahl der Menschen im Land habe Vernunft und Disziplin bewiesen und sich an die Schutzvorgaben gehalten.

Avatar_prignitzer von dpa

13. Mai 2020, 10:56 Uhr

Kontaktvermeidung sowie die Schließung von Kitas, Schulen und Gaststätten hätten die Zahl der Neuinfektionen niedrig gehalten und so die Basis dafür geschaffen, dass die Einschränkungen wieder schrittweise zurückgenommen werden könnten.

Schwesig wies Darstellungen zurück, die Politik wolle Freiheiten der Bürger dauerhaft beschneiden. Das Gegenteil sei der Fall. Ziel der Landesregierung sei, die Einschränkungen so rasch wie möglich zurückzunehmen. Das Gelingen hänge vom Verhalten der Bürger ab. «Mehr Freiheit bedeutet mehr Verantwortung für jeden Einzelnen», betonte Schwesig.