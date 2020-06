Parteien : SPD-Hoffnung Blaudszun: Studium steht vor Mandat

Die 19 Jahre alte SPD-Nachwuchshoffnung Lilly Blaudszun stellt derzeit noch das Studium vor ein politisches Mandat. «Erst einmal will ich mein Studium absolvieren, so lange will ich kein Mandat», sagt Blaudszun der Deutschen Presse-Agentur. Vielleicht werde sie auch zunächst ein bisschen arbeiten und sich erst dann hauptberuflich der Politik zuwenden.

Blaudszun studiert Jura im zweiten Semester an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder. Die 19-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern zählt zu den Social-Media-Pionierinnen der SPD. Bodenständig, lässig, gerade heraus - so gibt sich Blaudszun im Gespräch und so kommt sie auch bei Instagram rüber.

«Ich bin froh, dass wir sie als authentisches Sprachrohr der jungen Generation in unseren Reihen haben», sagt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. «Sie spricht Zehntausende junge Leute an, die wir als Partei schwer erreichen.»