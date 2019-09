Unfälle : Sturm drückt Kradfahrer von Straße: 16-Jähriger verletzt

Avatar_prignitzer von dpa

18. September 2019, 07:57 Uhr

Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Neuenkirchen (Vorpommern-Greifswald) vermutlich von einer Sturmböe erfasst worden und verunglückt. Bei dem Unfall wurde der junge Mann schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Neubrandenburg sagte. Nach der Spurenlage am Unfallort war der 16-Jährige auf einer Kreisstraße nach links von der Fahrbahn gedrückt worden, sei dort ein Stück auf der Böschung gefahren und schließlich gegen einen Baum geprallt. Lebensgefahr bestehe bei dem Fahrer aber nicht. Zur Unfallzeit am Dienstag fegte der erste Herbststurm des Jahres mit Windstärken bis zu den Stufen acht und neun über Mecklenburg-Vorpommern.