Ausbildungsintegriertes Studium : Theorie und Praxis: Eric Block zwischen Hörsaal und Werkstatt

von Eric Block

16. Januar 2019, 14:27 Uhr

Es herrscht konzentrierte Stille im Hörsaal. Die einzigen Geräusche sind das Rascheln von Papier, die hastig über die Seiten fahrenden Kugelschreiber und das Klicken der Taschenrechnertasten. Nach 90 Minuten ist es dann geschafft. Die Prüfung ist vorbei und wenn es die letzte im Plan war, dann vielleicht auch schon das Semester.

Für Eric Block wurde dies nun bereits zum vierten Mal Realität. Für den 21-Jährigen begann im September das vierte Jahr bei der e.dis Netz GmbH und damit auch das siebte Fachsemester an der Hochschule Wismar im Studiengang Informations- und Elektrotechnik.

Grund für die Verbindung dieser beiden Institutionen ist das ausbildungsintegrierte Studium, das die e.dis am Ausbildungsstandort Rostock anbietet. „ausbildungsintegriert“ ist nun kein bekannter Begriff im Zusammenhang mit einem Studium. Hier hört man häufiger die Bezeichnung „dual“. Die beiden Konzepte ähneln sich tatsächlich in einigen Punkten, wie beispielsweise der Zugehörigkeit zu einer Firma schon während des Studiums. Beim Angebot der E.dis kommt aber zusätzlich eine Berufsausbildung dazu, die neben dem Studium absolviert wird und für viele praktische Erfahrungen und Erkenntnisse sorgt. Sie schließt mit dem Facharbeiter zum Elektroniker für Betriebstechnik ab, während das Studium den Grad des Bachelors of Engineering einbringt.

Das ausbildungsintegrierte Studium beginnt dabei zunächst nicht an der Hochschule, sondern im Bildungszentrum der E.dis in Rostock am Kohlekraftwerk, einem sehr interessanten Standort. Es werden dabei in den ersten beiden Semestern praktische Inhalte der Ausbildung vermittelt, bis es dann nach einem Jahr pünktlich zum Wintersemester an die Hochschule geht. Wer nun die Sorge hat, in diesem Jahr den Abistoff wieder vergessen zu haben, kann beruhigt durchatmen, denn es gibt einen Matheauffrischungskurs. In der Erstsemesterwoche gibt es viele Einführungen zum neuen „Arbeitsplatz“. Neben der Vorstellung der Hochschule wird auf das gegenseitige Kennenlernen viel Wert gelegt. Hier wird bei gutem Wetter gegrillt und auch das ein oder andere kühle Getränk darf nicht fehlen.

Insgesamt herrscht auf dem Campus in Wismar eine schöne Atmosphäre. Der Hochschulalltag ähnelt dabei ein wenig der Schulzeit: In Vorlesungen wird das nötige Wissen vermittelt, in Übungen wird Gelerntes angewendet und vertieft. In Praktika wendet man sein theoretisches Wissen auf die Versuche an. Dabei offenbart sich ein großer Vorteil des ausbildungsintegrierten Studiums.

Mit der finanziellen Unterstützung durch den Betrieb in Form des Gehalts, einem Mietzuschuss, einer Mobilitätspauschale und der Übernahme des Semesterbeitrages kann man sich voll und ganz auf sein Studium konzentrieren. Weiterhin erhält man Einblicke in die verschiedenen Bereiche des Unternehmens wie zum Beispiel in die Arbeit der Monteure im Außeneinsatz oder der Ingenieure im Planungsbereich.

Allerdings fallen die Semesterferien nicht lang aus, da man in diesen im Bildungszentrum weitere Ausbildungsinhalte behandelt, Projekte bearbeitet, sich auf die Facharbeiterprüfungen vorbereitet oder in der Firma die unterschiedlichen Abteilungen kennen lernt.

Im Laufe der Semester bekommt man eine große Bandbreite an Wissen aus unterschiedlichsten Themengebieten vermittelt. Das fängt bei den Grundlagen der Elektrotechnik und der allgegenwärtigen Mathematik an, verläuft über Programmierung, Regelungs-, und Automatisierungstechnik oder der Signal- und Systemtheorie und endet dann schließlich im Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit.

Welche Voraussetzungen sollte ich für das Studium mitbringen? Neben den immer geforderten Eigenschaften wie gute Noten in Mathe und Physik, Teamfähigkeit und Eigeninitiative sind Interesse am Fachgebiet und der Wille, Neues zu lernen von hoher Bedeutung. Man sollte Spaß daran haben, an Problemen zu arbeiten und Neues zu verstehen. Die Freude am eigenen Fach ist nämlich immer noch die größte Motivation. So vergehen viereinhalb Jahre der Ausbildung und des Studiums tatsächlich wie im Flug und man ist immer wieder erstaunt, welche Entwicklung man in dieser Zeit durchläuft und wie viele neue Erkenntnisse man gewonnen hat.

Erics persönliches Fazit nach drei Jahren Studium: „Die Kombination aus Theorie und Praxis macht es sehr interessant. Für mich war diese Art des Studiums die richtige Wahl und eine Weiterempfehlung wert.“