Gesundheit : Tourismusverband: Einheitliche Regelung zu Corona-Hotspots

Nicht nur die Bundesländer handhaben in der Corona-Krise den Umgang mit Touristen unterschiedlich. Auch Landkreise erlassen eigene Verordnungen. Urlauber sollen sich selbst informieren, wie die Regelungen in ihren Urlaubsorten sind.

24. Juni 2020, 17:24 Uhr

Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern fordert eine bundeseinheitliche Regelung zum Umgang mit Touristen aus Corona-Hotspots. Geschäftsführer Tobias Woitendorf kritisierte am Mittwoch, dass die Gesundheitsminister in ihrer Schaltkonferenz am Mittwoch erneut keine gemeinsame Regelung gefunden haben. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) forderte die Urlauber auf, sich vor Reiseantritt selbst über die geltenden Aufenthaltsbedingungen in den touristischen Regionen zu informieren. Nach seinen Worten gibt es Signale, dass sich die Gesundheitsminister der Küstenländer auf eine einheitliche Strategie einigen.

Mecklenburg-Vorpommern hatte als erstes Bundesland ein Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten festgelegt. Bayern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen folgten. Woitendorf sagte, durchsetzbar, nachvollziehbar und transparent werde die Regelung erst, wenn sie bundesweit einheitlich sei. «Dann schafft man Klarheit und entlastet die Gastgeber.» Die Differenzierung der Corona-Landesverordnung durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald habe die Schwierigkeiten in MV noch vergrößert. Woitendorf forderte die Landesregierung auf, in Mecklenburg-Vorpommern für eine einheitliche Regelung zu sorgen.

Die Landkreise Vorpommern-Greifswald und Rostock haben bereits Urlauber aus Risikogebieten zurückwiesen. Wie ein Sprecher des Kreises Rostock mitteilte, musste eine am Sonntag aus Gütersloh angereiste Gruppe von etwa 40 Personen ein Hotel im Ostseebad Kühlungsborn wieder verlassen. Zu Wochenanfang waren von der Insel Usedom 14 Touristen aus Corona-Risikogebieten, darunter Gütersloh, abgewiesen worden.

Anschließend gab der Kreis neue Verfahrensweisen für den Umgang mit Gästen aus Risikogebieten bekannt, die von der Landesverordnung abweichen. Demnach können sich Gäste aus Risikogebieten, die ohne aktuellen Corona-Test einreisen, in einem Labor in Greifswald auf Corona testen lassen und müssen die Zeit bis zum Ergebnis in Isolation in ihrer Ferienunterkunft verbringen. Glawe erklärte dazu, eine Absonderung in der Beherbergungsstätte und eine nachträgliche Testung seien explizit nicht gestattet.

Woitendorf verwies auf die Schwierigkeiten der Beherbergungsbetriebe. Diese seien in einer schwierigen Situation. Sie müssten ihre Gäste vor der Anreise auf das Beherbergungsverbot aufmerksam machen und sie zurückweisen, wenn sie dennoch anreisen und schon im Hause sind. Die Gäste hätten Anspruch auf Erstattung der Übernachtungskosten. «Der Schaden bleibt beim Vermieter, wenn er nicht sofort neu vermieten kann.» Zudem forderte er vom Bund, die Mobilität der Einwohner von Corona-Hotspots wie den Landkreisen Gütersloh und Warendorf zu begrenzen.

Risikogebiete sind Landkreise oder kreisfreie Städte mit mehr als 50 Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Im Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen stieg die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 270,2, wie der Kreis mitteilte.

Aus weiteren Urlaubsgebieten in Mecklenburg-Vorpommern sind bisher keine Ausweisungen bekannt geworden. Der Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen sagte, wenn ein Vermieter Gäste abweise oder ihnen absage, müsse er das den Behörden nicht melden. Eine Überprüfung der Gästelisten durch die Ordnungsämter sei nicht möglich. In manchen Badeorten wohne das Gros der Urlauber in nichtgewerblichen Ferienwohnungen. Gästelisten würden erst bei der Abrechnung der Kurtaxe eingesehen. Dies werde je nach Ortssatzung unterschiedlich gehandhabt.