Unfälle : Unfälle: Rübenlaster und Kranfahrzeug kippen um

Bei einem Unfall in Dettmannsdorf (Kreis Vorpommern-Rügen) ist ein mit rund 25 Tonnen Rüben beladener Sattelzug mit Anhänger umgekippt. Ein Kranfahrzeug, das zur Hilfe angefordert wurde, kam kurz vor der Unfallstelle rechts von der Straße ab und kippte ebenfalls um, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Avatar_prignitzer von dpa

11. September 2019, 08:19 Uhr

Der 53-jährige Fahrer des Sattelzugs sei zuvor auf einer Landstraße in Richtung Wöpkendorf unterwegs gewesen, als er nach einer Linkskurve von der Straße abgekommen sei. Die Unfallursache war zunächst unklar. Es sei ein Sachschaden in Höhe von 35 000 Euro entstanden. Der Sachschaden beim Kranfahrzeug war noch nicht bekannt. Beide Fahrer blieben am Dienstag unverletzt. Die Bergung sollte erst bei Tageslicht am Mittwoch stattfinden.