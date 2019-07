Unfälle : Unfall an Kreuzung auf Rügen: Beifahrerin schwer verletzt

von dpa

25. Juli 2019, 07:28 Uhr

Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Samstens (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Ein 19 Jahre alter Autofahrer stieß beim Linksabbiegen mit dem Wagen eines 55-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Beifahrerin des älteren Mannes wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die beiden Fahrer und ein weiterer Mitfahrer des 55-Jährigen zogen sich bei dem Unfall am Mittwoch leichte Verletzungen zu. Die Unfallursache war zunächst unklar. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 12 000 Euro.