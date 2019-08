Unfälle : Unfall mit Transporter auf A20: Drei Männer in Klinik

Bei zwei Unfällen auf der Autobahn 20 sind nahe Neubrandenburg fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 38-Jähriger am Samstag die Kontrolle über seinen Transporter und fuhr in die Böschung. Der Mann am Steuer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

von dpa

04. August 2019, 09:29 Uhr

In Folge des Unfalls kam es im Stau zu einem weiteren Zusammenstoß. Ein 63-jähriger Autofahrer durchfuhr den Angaben zufolge die Rettungsgasse, kam ins Schleudern und kollidierte seitlich mit dem Auto eines 78-Jährigen. Dieser kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Seine 74 Jahre alte Beifahrerin sowie der Unfallverursacher verletzten sich leicht. Ein drittes Fahrzeug wurde beschädigt.