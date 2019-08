Unwetter : Unwetter beschäftigt Feuerwehren in Schwerin

Avatar_prignitzer von dpa

28. August 2019, 20:00 Uhr

Ein kräftiger Gewitterschauer mit Hagel hat am Mittwochabend in Schwerin für erhebliche Verkehrsbehinderungen und einen Dauereinsatz der Feuerwehren gesorgt. Wie tags zuvor in Rostock gingen in kurzer Zeit große Regenmengen nieder. Straßen wurden überflutet, aus Gullydeckeln sprudelte das Wasser. Die Einsatzkräfte mussten vollgelaufene Keller leerpumpen. In vielen Gebäuden stand das Wasser kniehoch.