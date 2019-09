Unfälle : Vier Verletzte nach Auffahrunfall auf A19

Avatar_prignitzer von dpa

08. September 2019, 16:33 Uhr

Vier Menschen sind am Sonntag bei einem Unfall auf der A19 im Landkreis Rostock verletzt worden. Ein 77-Jähriger sei mit seinem Wagen in einer Baustelle zwischen Linstow und Malchow auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren, teilte die Polizei mit. Der 77-Jährige wurde schwer verletzt, seine Beifahrerin und drei Mitfahrer erlitten leichte Blessuren. Die Insassen des anderen Autos blieben unverletzt. Zur Rettung der Verletzten war ein Hubschrauber im Einsatz. Es bildete sich ein sieben Kilometer langer Rückstau in Richtung Berlin. Die Unfallursache war zunächst unklar.