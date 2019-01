Elektroniker für Betriebstechnik : Von 7 bis 16 Uhr: Ein Ausbildungstag mit Bastian Spreer

von Bastian Spreer

16. Januar 2019, 14:27 Uhr

7 Uhr. Ein Ausbildungstag bei der e.dis Netz GmbH beginnt. Nach und nach trudeln alle Auszubildende, darunter der 17-jährige Bastian Spreer am Bildungszentrum auf dem Betriebsgelände des Steinkohlekraftwerks Rostock ein. Spreer befindet sich im zweiten Ausbildungsjahr zum Elektroniker für Betriebstechnik.

Zunächst zieht er sich seine Arbeitsbekleidung an. Diese zeichnet sich durch eine besondere Festigkeit gegenüber Stromschlägen aus. Zur Bekleidung gehören auch Sicherheitsschuhe. So geht es in eine der Ausbildungswerkstätten. Hier befinden sich Arbeitsplätze, an denen die Auszubildenden alles, was sie zum Arbeiten benötigen, vorfinden. Außerdem befinden sich auch Schaltstationen im Raum, wo die Auszubildenden das Schalten im Netz üben können – eine wichtige Vorbereitung für die spätere Arbeit im Meisterbereich.

Aktuell geht es für Spreer darum, seine Kenntnisse in der Programmierung einer „Logo“ zu vertiefen. „Das ist eine Kleinsteuerung, mit deren Hilfe Signale logisch verknüpft werden können. Genau handelt es sich um eine vereinfachte Version einer Speicher-Programmierten-Steuerung (SPS), ein Automatisierungsgerät, das zum Beispiel für die Steuerung einer Autowaschanlage eingesetzt werden kann“, erklärt er. Konkret setzt Spreer seine Arbeiten vom vergangenen Tag fort, die Umsetzung einer Förderbandsteuerung.

Die zu programmierende Anlage setzt sich aus drei Bänder zusammen, die nacheinander durch einen Tastendruck automatisch mit einer Zeitverzögerung ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Dabei soll die Anlage auf verschiedene Einflüsse reagieren. So soll beispielsweise das Einschalten der Anlage nur möglich sein, wenn sich ein Lkw in Ladeposition befindet. Um die gestellten Aufgaben besser zu überblicken, wird hierzu zunächst eine Funktionstabelle erstellt. Dazu werden alle Kombinationen der Eingangsgrößen, wie beispielsweise von Tastern, sowie die Ausgangsgrößen, wie ein Motor, in eine Tabelle geschrieben. Nachfolgend markiert Spreer bei welcher Kombination von aktiven Eingängen, welche Ausgänge eingeschaltet werden müssen.

Anschließend wird die Tabelle zeichnerisch in Form eines Funktionsplanes dargestellt. Dieser kann dann mit Hilfe einer Software auf seinem Laptop programmiert und in die „Logo“ übertragen werden. Spreer fallen diese Arten von Aufgaben leicht, „da ich in meiner Freizeit ebenfalls gerne programmiere“ Falls Fragen oder Probleme auftreten, steht ihnen jederzeit der zuständige Ausbilder Felix Edel zur Seite.

Nach Abschluss der Aufgabe, treffen sich die Kollegen zum gemeinsamen Frühstück. Die zwanzigminütige Pause verbringen sie in der Kantine, die sich ebenfalls auf dem Gelände in der Nähe der Ausbildungswerkstatt befindet. Dort können sie sich frisch belegte Brötchen und Getränke kaufen.

Nach dem Frühstück folgen weitere Übungsaufgaben. darunter unter anderem eine Parkhaussteuerung, die ermittelt, ob noch freie Parkplätze zur Verfügung stehen und dementsprechend eine Ampel ansteuert. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie bei der Förderbandsteuerung. Zuerst erstellt Spreer eine Funktionstabelle und einen Funktionsplan, die dann wieder mit Hilfe des Laptops in die „Logo“ übertragen werden. Ein wichtiger Arbeitsschritt ist dabei der Funktionstest der Anlage. Dieser erfolgt über die Simulation der Eingangsgrößen mit Hilfe von Tastern. Die Ausgänge werden mit Lampen dargestellt.

Dann heißt es Mittagspause. In der Kantine wird täglich frisch gekocht und die Mitarbeiter können zwischen zwei bis drei Gerichten wählen. Gut gestärkt beginnt Spreer mit der Umsetzung einer Pumpensteuerung. Hier soll die Pumpbelastung auf drei Pumpen aufgeteilt werden. Auch diese Aufgabe dient zur weiteren Festigung der bereits am Vormittag erworbenen Fähigkeiten.

Zum Feierabend bringen die Auszubildenden ihre Arbeitsplätze in Ordnung. Dazu gehört auch das Ausfegen der Werkstatt. Anschließend trägt Spreer seine heutigen Tätigkeiten in sein Ausbildungsnachweisheft ein. „In diesem Heft wird jeder Tag der Ausbildung stichpunktartig dokumentiert. An jedem Freitag wird dieses vom Ausbilder unterschrieben“, berichtet er. Das Ausbildungsnachweisheft sei ein wichtiges Dokument für Ausbilder sowie auch Auszubildende und müsse bei den Abschlussprüfungen vorgelegt werden. Es diene als Nachweis für die Behandlung ausbildungsrelevanter Themen.

16 Uhr. Der Arbeitstag endet mit der Verabschiedung durch seinen Ausbilder Felix Edel. In der Umkleide legt Spreer seine Arbeitskleidung ab und tritt anschließend mit dem Bus den Heimweg an.