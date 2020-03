Krankheiten : Vor Wochenende: Glawe appelliert an Vernunft der Menschen

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat wegen der weiteren Ausbreitung des Coronavirus und mit Blick auf das kommende Wochenende an die Vernunft der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern appelliert. «Das Beste ist es, zuhause zu bleiben, wenn Sie nicht unbedingt raus müssen. Falls Sie doch an die frische Luft und Spazieren gehen wollen, ist es wichtig, auch dabei genügend Abstand zu anderen zu halten», sagte Glawe am Freitag in Schwerin. Hintergrund sei, dass die Infektionsketten unterbrochen werden müssten. «Da ist viel Selbstdisziplin von jedem Einzelnen gefragt.»

Avatar_prignitzer von dpa

20. März 2020, 13:25 Uhr

Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern gemeldeten Corona-Infektionen war am Donnerstag auf 142 gestiegen. Am Tag zuvor waren noch 100 Fälle gemeldet worden. «Verzicht ist in diesen Tagen die beste Wahl, um sich und andere zu schützen», betonte Glawe angesichts dieser Zahlen. Dazu gehöre auch, die Möglichkeiten der modernen Kommunikation zu nutzen.

Es gehe darum, die Schwächsten der Gesellschaft bestmöglich zu schützen. Chronisch Kranke und Ältere seien auf Unterstützung angewiesen. «Ein Einkauf birgt beispielsweise auch für ältere Menschen ein gewisses Risiko sich mit dem Virus anzustecken. Deshalb empfehle ich vor dem Einkauf vielleicht auch daran zu denken, ob dem älteren Nachbarn geholfen werden kann», sagte Glawe.