Gesundheit : Vorpommern-Greifswald rudert bei Corona-Auflagen zurück

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald ist mit seiner Auslegung der Corona-Landesverordnung gescheitert. «Es gilt, was der Minister gesagt hat», erklärte ein Sprecher am Donnerstag in Greifswald. Der Landkreis hatte nach der Zurückweisung von Urlaubern aus dem Kreis Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) auf der Insel Usedom neue Verfahrensweisen für den Umgang mit Gästen aus Risikogebieten bekanntgegeben, die von der Landesverordnung abweichen.

Avatar_prignitzer von dpa

25. Juni 2020, 12:01 Uhr

So sollten Gäste aus Risikogebieten, die ohne aktuellen Corona-Test einreisen, sich in einem Labor in Greifswald auf Corona testen lassen und das Ergebnis in Isolation in ihrer Ferienunterkunft abwarten können. Genau das lehnt Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) jedoch ab. Er hatte deshalb bereits deutlich gemacht, dass es keine Absonderung von Gästen in Beherbergungsstätten geben dürfe. Auch sei eine nachträgliche Testung nicht gestattet.

Glawe zufolge dürfen Personen aus Risikogebieten nur einreisen, wenn sie über ein ärztliches Zeugnis (Corona-Test) verfügen, das bestätigt, dass es keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus gibt. Dieses Zeugnis ist der Behörde auf Verlangen vorzulegen. Der Test dürfe höchstens 48 Stunden vor Einreise vorgenommen worden sein. Wer ohne dieses Attest aus einem Risikogebiet einreist, muss das Land verlassen.