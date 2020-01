Kommunen : Warnstreik im Öffentlichen Nahverkehr in Nordwestmecklenburg

Im Tarifstreit des Öffentlichen Nahverkehrs in Mecklenburg-Vorpommern hat die Gewerkschaft Verdi für diesen Donnerstag erneut zum Warnstreik aufgerufen. Von dem ganztägigen Ausstand ist nach Angaben der Gewerkschaft Verdi der Landkreis Nordwestmecklenburg mit seinem Unternehmen Nahbus betroffen. Es ist bereits der dritte Warnstreik in diesem Tarifstreit seit Mitte Januar.

Avatar_prignitzer von dpa

30. Januar 2020, 06:34 Uhr

Die Gewerkschaft fordert für die rund 1500 Beschäftigten 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. Die Arbeitgeber hatten in der dritten Verhandlungsrunde am Dienstag ein Angebot vorgelegt, das die Gewerkschaft als zu niedrig zurückwies. Am 17. Februar sollen die Verhandlungen in Rostock fortgesetzt werden.