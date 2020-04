Notfälle : Wasserleiche im Güstrower Inselsee entdeckt

Avatar_prignitzer von dpa

11. April 2020, 16:22 Uhr

Im Inselsee südlich der Stadt Güstrow (Landkreis Rostock) ist am Karsamstag eine Wasserleiche gefunden worden. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Güstrow auf Nachfrage bestätigte, soll es sich um eine männliche Person handeln, die am Nachmittag von einer Ausflüglerin entdeckt wurde. Nähere Informationen zu den Hintergründen gab es zunächst nicht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.