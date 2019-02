Neu in Schwerin : Willkommen im Norden

von svz.de

19. Februar 2019, 13:25 Uhr

Panoramablick vom Verlagsgebäude

Es ist eine schöne Aussicht, die ich da genieße. Vom fünften Stock des SVZ-Verlagsgebäudes an der Gutenbergstraße schweift der Blick umher. Er gleitet über die Dächer von Schwerin, Deutschlands kleinster Landeshauptstadt, umfasst das in die weitläufige Gartenanlage mit einer Vielzahl weiterer Bauten eingebettete Schloss, den Dom, mehrere Kirchen sowie weitere Sehenswürdigkeiten. Und natürlich gehören auch mehrere der sieben großen Seen, eines von Schwerins zentralen Elementen, zu dem Panorama.

Nach Stationen in Neustadt und Speyer in Rheinland-Pfalz, Lampertheim und Bürstadt in Hessen sowie Stadthagen in Niedersachsen hat es mich zur Schweriner Volkszeitung verschlagen. Seit 1. Februar arbeite ich bei dem Unternehmen als Online-Redakteur.

Video vom Marktplatz

Schwerin hat ihm auf Anhieb gut gefallen. Die Stadt verfügt über zahlreiche und vielfälitige Einkaufsmöglichkeiten, zudem sind, auch aufgrund des politischen Status, zahlreiche Behörden hier angesiedelt. Auch die pittoreske Altstadt mit ihren zahllosen verwinkelten Ecken und ihrer gut erhaltenen Bausubstanz erinnert an Neustadt, Speyer oder Heidelberg. Das macht das Einleben in rund 700 Kilometer Entfernung von zu Hause doch einfacher. Angesichts der noch nicht einmal 100 000 Einwohner lassen sich viele Behördengänge zu Fuß oder unter Zurücklegung weniger Haltestellen mit Bus oder Straßenbahn absolvieren.

Die Verständigung klappt - weitgehend

Die Mecklenburger erlebe ich als Zugezogener durchweg als sehr freundlich und aufgeschlossen. Die sprachlichen Eigenheiten des Neuankömmlings, dem es auch nach fast drei Jahren im Norden Deutschlands nicht gelingt, den heimischen Pfälzer Dialekt vollständig abzulegen, lassen sie in den allermeisten Fällen unkommentiert. Nur einmal gibt es dann doch eine Ausnahme: "Sie sind aber nicht von hier", entfährt es der Verkäuferin einer Bäckerei anlässlich einer Bestellung in astreinem Hochdeutsch. Ohler hatte zuvor mit dem Wunsch: "Ich häd gern zwei Croissant unn e halwes Mischbrod. Gschnidde.", für einige Irritationen gesorgt. Doch wie so oft mündet auch die Situation schnell in ein freundliches Gespräch. "Wo kommen Sie denn her?" - "Aus der Pfalz." - "Das ist aber eine schöne Gegend."

Karte mit Stationen nach Norden

Für den Autor dieser Zeilen, der in der Vergangenheit jenseits von Main und Rhön gerne auch mal in Schwaben, Hessen, Bayern, ja sogar in Sachsen oder Österreich verortet worden war, handelt es sich dabei durchaus um eine positive Rückmeldung. Die Region im Südwesten wird in nördlichen Bundesländern erfahrungsgemäß oft mit Wein, gutem Essen und miildem Klima in Verbindung gebracht.

Ausflüge in die Umgebung locken

Und auch sonst gibt es in Mecklenburg eine Menge zu entdecken. Ob Wismar oder Rostock mit ihren historischen Altstädten, Ludwigslust mit seinem Schloss oder die ebenfalls nicht weit entfernte Mecklenburgische Seeplatte. Die Vielzahl der touristischen Höhepunkte lässt erahnen, warum die Region zwischen Boizenburg und der Insel Usedom in diesem Jahr erstmals das höchste Touristenaufkommen in ganz Deutschland verbuchen konnte.