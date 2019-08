Freizeit : Zinnowitz: Magen-Darm-Virus kursiert an Sportschule

von dpa

62 Menschen haben sich an einer Sportschule in Zinnowitz auf der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit einem Magen-Darm-Infekt angesteckt. Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen seien in der Nacht zum Donnerstag von Notärzten versorgt worden, teilte eine Sprecherin des Landkreises mit. Ein Mensch sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Ein erster Salmonellenverdacht habe sich nicht bestätigt. Die Untersuchungen zur Ursache übernimmt das Lebensmittel- und Veterinäramt des Kreises. An der Schule können Sportgruppen trainieren. Es gibt laut den Angaben eine eigene Küche. Zuvor hatte der Radiosender «Ostseewelle» über den Vorfall berichtet.