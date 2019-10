Glücksspiele : Zwei größere Lotto-Gewinne am Wochenende in MV

Gleich zwei Lottospieler in Mecklenburg-Vorpommern können sich über größere Gewinne freuen. Eine Mitteilung der Lottogesellschaft Mecklenburg-Vorpommern von Dienstag zufolge, räumte bereits am Freitag ein Spieler aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen knapp 250 000 Euro ab. Er hatte wie vier weitere Tipper beim Eurojackpot fünf richtige Zahlen angekreuzt. Für die oberste Gewinnklasse hat es nicht ganz gereicht, im Jackpot liegen am kommenden Freitag 39 Millionen Euro.

15. Oktober 2019, 16:24 Uhr

Über 100 000 Euro durfte sich ein Spielteilnehmer aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim bei der Lotterie Super 6 freuen.