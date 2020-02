Unfälle : Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß auf der A24

Avatar_prignitzer von dpa

04. Februar 2020, 17:26 Uhr

Nach dem Zusammenstoß von drei Autos musste die Autobahn A24 am Montag für zwei Stunden gesperrt werden. Ein Pkw war im Anschluss an ein Überholmanöver am Montagnachmittag auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Autos verlor die Kontrolle und prallte auf der Gegenfahrbahn gegen ein anderes Fahrzeug. Bei dem Unfall wurden ein Fahrer und ein Beifahrer in zwei der Autos schwer verletzt. Die Autobahn wurde auf Höhe der Anschlussstelle Wittenburg in Richtung Berlin gesperrt. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.