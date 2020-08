Schulen : Zwei weitere Lehrer in Ludwigslust infiziert

Wenige Tage nach dem Schulstart mussten in Mecklenburg-Vorpommern schon wieder zwei Schulen wegen Corona-Infektionen vorsorglich geschlossen werden. Am Gymnasium in Ludwigslust zeigt sich nun, dass der Fall dort größere Ausmaße annehmen könnte.

08. August 2020, 15:33 Uhr