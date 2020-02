Tarife : Zweitägiger Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr beginnt

Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr von Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstagmorgen in einen zweitägigen Warnstreik getreten. Pendler und Schüler müssen sich deshalb in weiten Teilen des Bundeslandes auf erhebliche Behinderungen einstellen. Die ersten Busfahrer seien in den Streik getreten, sagte Verdi-Streikführer Karl-Heinz Pliete. Bis zum Mittag werde sich die Zahl noch erhöhen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Arbeitsniederlegungen im gesamten Bundesland aufgerufen - mit Ausnahme der Busse von Nahbus in Nordwestmecklenburg.

Avatar_prignitzer von dpa

25. Februar 2020, 06:50 Uhr

Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband hatten sich am Montag noch auf die Fortsetzung der Tarifverhandlungen am 3. März verständigt - es ist dann die fünfte Runde. Die Gewerkschaft Verdi verlangt für die landesweit 1500 Mitarbeiter im Nahverkehr 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar sowie einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. Der Kommunale Arbeitgeberverband hatte nach eigenen Angaben zuletzt ein Plus von 70 Euro monatlich oder eine Einmalzahlung von 500 Euro bis 30. Juni angeboten, was etwa 4,4 Prozent mehr entspreche.