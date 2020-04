Tiere : Zweites Gorillababy im Rostocker Zoo geboren

Dreifache Mutterfreuden bei den Menschenaffen im Rostocker Zoo: Dort ist das dritte Baby in diesem Jahr geboren worden. Das elfjährige Gorillaweibchen Zola habe den Mitarbeitern in der Tropenhalle am Donnerstagmorgen stolz ihren kerngesunden Jungen präsentiert, teilte der Zoo am Freitag mit. Mutter und Kind seien wohlauf. Das Gorillababy sei sehr kräftig und mache sich schon lautstark bemerkbar.

24. April 2020, 11:03 Uhr

«Dreimal innerhalb kurzer Zeit Nachwuchs bei den Menschenaffen, das ist schon äußerst ungewöhnlich und sicher auch sehr selten», sagte Zookuratorin Antje Angeli. Am 15. Februar hatte die 43-jährige Orang-Utan-Mutter Sunda im Darwineum einen Sohn zur Welt gebracht. Am 16. März gebar das Gorillaweibchen Yene (19) ein Mädchen - die erste Gorillageburt überhaupt im Zoo Rostock. Nun folgte der kleine Gorillajunge.

Die anderen Mitglieder der Gruppe beobachten den jüngsten Zuwachs sehr aufmerksam, wie Angeli sagte. Besonders die anderen Weibchen interessierten sich für das Baby, während der junge Doppelpapa Kwame (8) kaum am Geschehen teilnehme. Auch der Großvater Gorgo (38), für den der jüngste Nachwuchs das 32. Enkelkind war, bekam wenig von der Aufregung mit. Bis sich Zola auf der Außenanlage zeige, die auch jetzt schon für die Zoobesucher einsehbar sei, werde es noch ein paar Tage dauern, vermutete die Zookuratorin. Derzeit leben jeweils zwei Gorilla- und Orang-Utan-Gruppen im Darwineum mit nun insgesamt 19 Tieren.