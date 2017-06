Was wir bisher wissen : Hochhausbrand in London: Opferzahl auf siebzehn erhöht

vergrößern 1 von 6 Foto: Victoria Jones/dpa 1 von 6











London | Es waren dramatische Bilder: Mitten in London steht ein Hochhaus lichterloh in Flammen. Siebszehn Menschen sind gestorben und über 70 wurden verletzt. Wie die Londoner Polizei am Donnerstag weiter sagte, wird mit noch höheren Opferzahlen gerechnet. Bisher waren 12 Opfer bestätigt. Das Feuer war in der Nacht zum Mittwoch ausgebrochen, am frühen Morgen stand das Gebäude mit mehr als 20 Stockwerken und 120 Apartments noch lichterloh in Flammen.

Auch am Donnerstag war der Einsatz noch nicht beendet und die Feuerwehr suchte weiter nach Opfern im ausgebrannten Hochhaus, bis sie die Suche am Vormittag abbrechen mussten. Die Ränder des Gebäudes seien strukturell nicht sicher, sagte Feuerwehrchefin Dany Cotton. „Ich schicke keine Feuerwehrleute da rein.“ Am Morgen, mehr als 24 Stunden nach dem Ausbruch des verheerenden Feuers, kam noch immer Rauch aus dem Haus. Es gebe noch Brandnester, sagte Cotton. Die Feuerwehr habe alle 24 Stockwerke kurz durchsuchen können. Für eine gründlichere Suche müssten vor allem die oberen Stockwerke erst gesichert werden.

Was ist passiert?

Rettungskräfte kämpften am Mittwoch über Stunden unermüdlich gegen das Feuer und brachten 65 Bewohner des Grenfell Towers in Sicherheit. Die Feuewehr war nach eigenen Angaben nach wenigen Minuten bei dem brennenden Hochhaus. Der erste Notruf sei am Mittwoch um 00.54 Uhr eingegangen, teilte die Feuerwehr in einem Statement bei Facebook mit. Die ersten Löschtrupps seien in weniger als sechs Minuten vor Ort gewesen.

Was ist über die Brandursache bekannt?

Die Ursache des Brands war zunächst unklar. Nach Angaben von Scotland Yard handelt es sich bei dem Hausbrand nicht um einen Terroranschlag. Das teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage mit.

Die Baufirma Rydon zeigt sich schockiert vom Hochhausbrand. Sie war für die Sanierung des 24-stöckigen Grenfell Towers zuständig. Alle erforderlichen Kontrollen, Bestimmungen im Brandschutz und sonstigen Sicherheitsstandards seien eingehalten worden, teilt die Firma mit. Bewohner und Nachbarn des Hauses hatten unzureichende Sicherheitsmaßnahmen im Grenfell Tower kritisiert.

Wo brannte es?

Das Hochhaus steht mitten im Herzen Londons, nicht weit vom bekannten Hyde Park entfernt.

Wie viele Verletzte gibt es? Sind Menschen gestorben?

Bei dem gewaltigen Brand in einem Hochhaus im Zentrum Londons sind mindestens siebzehn Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere wurden verletzt. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden mindestens 79 Patienten in Kliniken behandelt, 18 von ihnen seien in einem kritischen Zustand. Die Ursache des Brands in dem 24-stöckigen Gebäude blieb zunächst unklar. In dem Apartmenthaus sollen viele Familien mit Kindern gelebt haben.

Die Polizei rechnete am Mittwochabend nicht mehr damit, weitere Überlebende in dem Gebäude zu finden. „Leider erwarte ich nicht, dass es noch mehr Überlebende geben wird“, sagte Stuart Cundy von der Londoner Polizei. Einige Menschen würden aber noch immer vermisst. Eine genaue Zahl nannte Cundy nicht.

Guys from east london turned up with food, water and sanitary items for those evacuated from the tower block #grenfellfire pic.twitter.com/jGp6cO23Zm — AssedBaig (@AssedBaig) 14. Juni 2017

Menschen seien am aus dem brennenden Gebäude gesprungen. Trümmerteile flogen aus dem Gebäude, wie ein dpa-Reporter berichtete. Hin und wieder knallte es in dem Gebäude.

Dennoch konnten Feuerwehleute 65 aus dem Gebäude retten. Die Brandschützer hätten inzwischen alle 24 Stockwerke des Gebäudes erreicht, sagte ein Sprecher am Mittwochabend. Medienberichten zufolge sollen sich bis zu 600 Menschen in dem Sozialbau befunden haben, als das Feuer ausbrach

Wie geht es weiter?

Londons Bürgermeister Sadiq Khan spricht von einem „bedeutenden Vorfall“ - eine Bezeichnung der britischen Behörden für eine Lage, die besondere Vorkehrungen durch einen oder mehrere Rettungsdienste erfordert.

Er verspricht angesichts des Brandes umfassende Aufklärung. „Es wird im Laufe der nächsten Tage viele Fragen zur Ursache dieser Tragödie geben und ich möchte den Londonern versichern, dass wir dazu alle Antworten bekommen werden", teilt Khan über Twitter mit. Die entsetzlichen Bilder hätten ihn schwer getroffen. Die Feuerwehr müsse mit einer Lage klar kommen, die sich ständig verändere.“

I’m working closely with Govt ministers & emergency services on the response to #GrenfellTower. Here's my statement https://t.co/cVKB8L6IyW pic.twitter.com/zLiH6Acemi — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 14. Juni 2017

Die britische Premierministerin Theresa May ist nach eigenen Worten „tief betroffen von den tragischen Todesfällen“. Das teilte sie am Mittwoch in der britischen Hauptstadt mit. Bei dem Feuer waren mehrere Menschen ums Leben gekommen und Dutzende verletzt worden.

Wie viele Einsatzkräfte waren vor Ort?

Die Feuerwehr waren nach eigenen Angaben mit 200 Leuten und 40 Löschfahrzeugen im Einsatz. Auch am Donnerstag geht die Arbeit der Rettungskräfte vor Ort weiter. „Wir bleiben hier, bis die Arbeit getan ist. Wir planen über Nacht hierzubleiben“, sagte ein Sprecher der Londoner Feuerwehr am Mittwochabend. Der Brand sei noch nicht gelöscht.

Ein Mitarbeiter der Feuerwehr berichtete am Mittwoch, die Arbeit sei extrem hart und die Bedingungen sehr schwierig. „Das ist ein großer und sehr schwerwiegender Vorfall.“ Man habe zahlreiche Helfer und Spezialisten entsandt.

Mehrere Feuerwehrleute sind bei dem Brand verletzt worden. Es handle sich aber um kleinere Verletzungen, sagte Feuerwehrchefin Dany Cotton. Ihr großer Einsatz bei den Lösch- und Rettungsarbeiten ehre die Männer und Frauen des Brandschutzes.

„In meinem 25 Jahren als Feuerwehrfrau habe ich noch nie etwas von solchem Ausmaß gesehen“, sagte die Londoner Feuerwehrchefin Dany Cotton.

Wie reagiert die Öffentlichkeit?

Die britische Königin Elizabeth II. hat den Opfern des verheerenden Hochhausbrands in London ihre Anteilnahme ausgedrückt. Ihre Gedanken und Gebete seien bei den Familien, die bei dem Feuer im Grenfell Tower Angehörige verloren hätten, und bei den vielen Menschen, die schwer verletzt im Krankenhaus lägen, teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag mit. Es sei ermutigend, zu sehen, wie viele Freiwillige nun zur Hilfe kämen.

I don't think I've ever seen anything like this. Those poor people #GrenfellTower



pic.twitter.com/Fj7O1f2jMJ — Alex McCarthy (@Al_Mac8) 14. Juni 2017

Der britische Fernsehkoch Jamie Oliver hat den Opfern des Hochhausbrandes ein Gratisessen in seinem nahe gelegenen Restaurant angeboten. „Essen und Trinken gibt es umsonst. Sprechen Sie einfach meinen Manager Juan an und wir werden Sie umsorgen“, sagte der 42-Jährige am Mittwoch bei Instagram. Die Jamie's-Italian-Kette von Oliver hat ein Restaurant im Westfield-Einkaufszentrum in der Nähe des Unglücksorts.

To any of the 100's of FAMILIES effected by this terrible fire at Grenfell Tower Notting hill today, You are all welcome to come hang out in my restaurant and be fed and watered by my Jamies Italian team. We are in the Westfield just around the corner. Food and drink free of charge so just go and speak to my manager Juan and we will sort you out and give you some love .... this is for victims of the fire our thoughts, love and prayers are with you all big love jamie x x x x Ein Beitrag geteilt von Jamie Oliver (@jamieoliver) am 14. Jun 2017 um 2:27 Uhr

Nach Angaben des Stadtbezirks Royal Borough of Kensington and Chelsea sind in dem Hochhaus 120 Wohnungen. Er wurde 1974 errichtet und umfassend modernisiert.

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 12:15 Uhr